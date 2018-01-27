Учёные сообщили об активизации быстрых радиовсплесков из космоса
Последние года активизировались быстрые радиовсплески, стали мощнее и интенсивнее. Исследователи пришли к выводу, что источником их является нейтронная звезда неподалёку чёрной дыры. Сейчас исследователи работают над разработкой телескопа, на котором смогут разглядеть звезду и объяснить эти явления.
Много лет подряд исследователи замечали быстрые радиовсплески (FRB), которые активизировались последнее время. Последний раз быстрые радиовсплески попали в поле зрения телескопов Обсерваторий Аресибо (Пуэрто-Рико) и Грин-Банка (Западная Вирджиния). Как сообщается, на данный момент FRB стали мощнее и интенсивнее в несколько раз.
Большинство исследователей данного явления считают, что эти волны могут происходить от нейтронной звезды, находящейся неподалёку чёрной дыры. Человечество ещё не имело представление о таких объектах, это будет кардинально новое открытие в астрономии.
Уже в ближайшем будущем будут разработаны специальные телескопы, с которыми можно будет взглянуть на таинственные находки и дать им объяснения, заявил Джейсон Хесселс учёный из Университета Амстердама.
Много лет подряд исследователи замечали быстрые радиовсплески (FRB), которые активизировались последнее время. Последний раз быстрые радиовсплески попали в поле зрения телескопов Обсерваторий Аресибо (Пуэрто-Рико) и Грин-Банка (Западная Вирджиния). Как сообщается, на данный момент FRB стали мощнее и интенсивнее в несколько раз.
Большинство исследователей данного явления считают, что эти волны могут происходить от нейтронной звезды, находящейся неподалёку чёрной дыры. Человечество ещё не имело представление о таких объектах, это будет кардинально новое открытие в астрономии.
Уже в ближайшем будущем будут разработаны специальные телескопы, с которыми можно будет взглянуть на таинственные находки и дать им объяснения, заявил Джейсон Хесселс учёный из Университета Амстердама.
Автор: Страхова Дарья