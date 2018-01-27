Новый кроссовер Brilliance V6 поступил к дилерам
Компания Brilliance открыла заказы на кроссовер V6 в декабре 2017 года, новинка начала поступать в автосалоны китайских дилеров. Модель имеет восемь комплектаций по цене от 87,9 тыс. до 141,9 тыс. юаней (от 776 тыс. до 1,253 млн рублей).
В линейке азиатского производителя автомобиль занял место между моделью V5 и флагманским кроссовером V7, габариты новинки сравнимы с BMW X3: длина - 4620 мм, ширина - 1,9 мм, высота - 1734 мм, при колесной базе 2725 мм. Под капотом машины расположен бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 152 л. с. Мотор сочетается с 6-скоростной классической МКПП, предусмотрена и 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия, имеющая двойное сцепление. Автомобиль производится в переднем приводе. В список базовых опций входит шесть подушек безопасности, система стабилизации, мультимедиа с 10,4-дюймовым тачскрином.
Имеется система кругового кругового обзора, панель приборов с 7-дюймовым экраном бортового компьютера. Установлен электронный ручной тормоз, климат-контроль, система помощи на подъеме и спуске. Предусмотрен ассистент парковки, кожаная отделка салона и панорамная крыша.
В линейке азиатского производителя автомобиль занял место между моделью V5 и флагманским кроссовером V7, габариты новинки сравнимы с BMW X3: длина - 4620 мм, ширина - 1,9 мм, высота - 1734 мм, при колесной базе 2725 мм. Под капотом машины расположен бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 152 л. с. Мотор сочетается с 6-скоростной классической МКПП, предусмотрена и 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия, имеющая двойное сцепление. Автомобиль производится в переднем приводе. В список базовых опций входит шесть подушек безопасности, система стабилизации, мультимедиа с 10,4-дюймовым тачскрином.
Имеется система кругового кругового обзора, панель приборов с 7-дюймовым экраном бортового компьютера. Установлен электронный ручной тормоз, климат-контроль, система помощи на подъеме и спуске. Предусмотрен ассистент парковки, кожаная отделка салона и панорамная крыша.
Автор: Семен Зайцев