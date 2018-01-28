Ученые: Зыбучие пески могут помешать колонизации спутника Юпитера Европы
Ученые сообщили о том, что затея с колонизацией Европы обречена на провал из-за проблем с местностью. Как уточняют специалисты, речь идет о зыбучих песках, которые могут в большом количестве присутствовать на спутнике Юпитера.
Согласно выдвинутому предположению, отрицательная поляризация Европы может быть связана с тем, что ее поверхность содержит участки с почвой, состоящей из мелкозернистых частиц с пустотой свыше 95%. Подобная структура наблюдается на Земле у зыбучих песков, которые способных засосать крупное существо, что в дальнейшем приводит к гибели попавшего в ловушку.
В связи с этим, запланированная отправка колонизаторского посадочного модуля может быть под угрозой, так как его может поглотить агрессивная среда Европы. В свою очередь исследователь Планетарного научного института Роберт Нельсон напоминает, что о рисках говорили и перед высадкой на Луну. Тогда специалисты предполагали, что астронавты могут застрять в пыли с низкой плотностью.
Кроме того, территория спутника Юпитера для землян все еще имеет много слепых пятен, которые предстоит исследовать с отправкой следующего наблюдательного зонда, что и даст возможность до конца определиться, состоится ли колонизация Европы.
Согласно выдвинутому предположению, отрицательная поляризация Европы может быть связана с тем, что ее поверхность содержит участки с почвой, состоящей из мелкозернистых частиц с пустотой свыше 95%. Подобная структура наблюдается на Земле у зыбучих песков, которые способных засосать крупное существо, что в дальнейшем приводит к гибели попавшего в ловушку.
В связи с этим, запланированная отправка колонизаторского посадочного модуля может быть под угрозой, так как его может поглотить агрессивная среда Европы. В свою очередь исследователь Планетарного научного института Роберт Нельсон напоминает, что о рисках говорили и перед высадкой на Луну. Тогда специалисты предполагали, что астронавты могут застрять в пыли с низкой плотностью.
Кроме того, территория спутника Юпитера для землян все еще имеет много слепых пятен, которые предстоит исследовать с отправкой следующего наблюдательного зонда, что и даст возможность до конца определиться, состоится ли колонизация Европы.
Автор: Пчелкин Руслан