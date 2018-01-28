Geely Boyue выйдет в продажу по цене 102 тысячи юаней
Компания Geely обнародовала цены и комплектации обновленного внедорожника Boyue. Сообщается, что модернизированное транспортное средство будет доступно на рынке Китая в 9 модификациях. Минимальная стоимость модели составил 101 800 юаней или 899 рублей.
Имеется информация, что первые Geely Boyue появятся у дилеров уже в марте. Под капотом внедорожника будет расположен 2-литровый мотор, способный генерировать 141 лошадиную силу. Также производитель побеспокоился о турбированном силовом агрегате на 1,8 литра и 164 (184) л.с. Если говорить о трансмиссии, то автомобилисты смогут выбрать из 6-ступенчатой «механики» или 6-диапазонном «автомате». Привод предлагается, как полный, так и передний.
Рестайлинговая модель отличается от младшего собрата видоизмененными бамперами, обновленными задними фонарями, модернизированной шумоизоляцией, стильным селектором АКПП и иной приборной панелью. Geely Boyue получила современную мультимедийную систему, управление воздухом, опцию автоматической парковки и электронный стояночный тормоз.
Имеется информация, что первые Geely Boyue появятся у дилеров уже в марте. Под капотом внедорожника будет расположен 2-литровый мотор, способный генерировать 141 лошадиную силу. Также производитель побеспокоился о турбированном силовом агрегате на 1,8 литра и 164 (184) л.с. Если говорить о трансмиссии, то автомобилисты смогут выбрать из 6-ступенчатой «механики» или 6-диапазонном «автомате». Привод предлагается, как полный, так и передний.
Рестайлинговая модель отличается от младшего собрата видоизмененными бамперами, обновленными задними фонарями, модернизированной шумоизоляцией, стильным селектором АКПП и иной приборной панелью. Geely Boyue получила современную мультимедийную систему, управление воздухом, опцию автоматической парковки и электронный стояночный тормоз.
Автор: Валерия Орлова