В США подросток собрал электромобиль из старой Toyota Celica
В штате Мичиган (США) подросток за четыре года собрал электромобиль из старой Toyota Celica. Компания Toyota USA показала оригинальное изобретение на своей официальной странице в микроблоге Twitter.
Юноша пристально наблюдал за жизнью старшего брата, который регулярно просил у родителей деньги на бензин. В 16 лет подростку подарили автомобиль, выпущенный в 1980 году, и он принялся реализовывать свою идею.
Первая версия была готова через две недели активной работы, но модель быстро вышла из строя. Рабочий прототип появился через два года. Крупные компании Wayland's Plasma Boy Racing и Core IV, узнав о необычном подростке, решили облегчить его труд и подарили готовую литиевую батарею на 30 кВт/час. Электрокар готов и может без подзарядки преодолеть 200 км пути.
Юный инженер так проникся автомобилестроением, что основал стартап Hawkeye Innovations, занимающийся созданиям электромобилей.
Ранее сообщалось о первом электромобиле для автоледи.
Юноша пристально наблюдал за жизнью старшего брата, который регулярно просил у родителей деньги на бензин. В 16 лет подростку подарили автомобиль, выпущенный в 1980 году, и он принялся реализовывать свою идею.
Первая версия была готова через две недели активной работы, но модель быстро вышла из строя. Рабочий прототип появился через два года. Крупные компании Wayland's Plasma Boy Racing и Core IV, узнав о необычном подростке, решили облегчить его труд и подарили готовую литиевую батарею на 30 кВт/час. Электрокар готов и может без подзарядки преодолеть 200 км пути.
Юный инженер так проникся автомобилестроением, что основал стартап Hawkeye Innovations, занимающийся созданиям электромобилей.
Ранее сообщалось о первом электромобиле для автоледи.
Автор: Джанабилова Татьяна П