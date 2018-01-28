Дети Сергея Жукова выбирают профессии врача и полицейского
Недавно солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков решил ответить на вопросы своих подписчиков, которые просили рассказать, кем мечтают стать его дети. Оказывается, что двое уже выбрали профессии. Так, Энжел видит себя врачом, а Ника – работником полиции. По словам Жукова, младший Мирон пока не задумывается о подобных вещах.
Жуков отметил, что Энджел отчетливо представляет себе, как станет врачом и будет спасать жизни тем, кого ранили или обидели. Ника выбрала странную для девочки профессию полицейского, чтобы ловить этих же самых плохих людей.
По словам солиста группы «Руки вверх» родители не навязывают детям собственные взгляды на эту тему. Не исключается, что поэтому папа и мама не отговаривают Нику от опасной работы полицейского. Звездный отец в шутку отметил, что брат-медик сможет всегда ее вылечить.
Сергей Жуков является отцом четверых детей. Старшей дочери, которая проживает в Штатах, недавно исполнилось 15 лет. С Александрой певец видится редко. В 2007 году артист связал себя узами брака во второй раз с солисткой группы «ВИА Сливки». Она подарила мужу троих детей Нику, Энджела и Мирона. После 10 лет брака звездная пара обвенчалась.
Жуков отметил, что Энджел отчетливо представляет себе, как станет врачом и будет спасать жизни тем, кого ранили или обидели. Ника выбрала странную для девочки профессию полицейского, чтобы ловить этих же самых плохих людей.
По словам солиста группы «Руки вверх» родители не навязывают детям собственные взгляды на эту тему. Не исключается, что поэтому папа и мама не отговаривают Нику от опасной работы полицейского. Звездный отец в шутку отметил, что брат-медик сможет всегда ее вылечить.
Сергей Жуков является отцом четверых детей. Старшей дочери, которая проживает в Штатах, недавно исполнилось 15 лет. С Александрой певец видится редко. В 2007 году артист связал себя узами брака во второй раз с солисткой группы «ВИА Сливки». Она подарила мужу троих детей Нику, Энджела и Мирона. После 10 лет брака звездная пара обвенчалась.
Автор: Валерия Орлова