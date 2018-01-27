Александр Ревва устроил «цифровое голодание» во время отпуска в Таиланде
Александр Ревва находится в Таиланде в отпуске, шоумен не смог обойтись без общения со своими подписчиками. Ранее он сообщил им, что решил устроить «цифровое голодание»: не заходить в Сеть и не размещать фотоснимки.
Известный телеведущий вместе со своей семьей отдыхает за границей. Ревва с супругой решили некоторое время обойтись без соцсетей. Знаменитость, пообещав себе отказаться от вхождения в Instagram, несколько раз нарушил данное им слово. Артист показал подписчикам, как выглядел один из его таиландских завтраков, проходящих на фоне живописных пейзажей. Вслед за этим Ревва принёс свои поздравления Светлане Лободе в связи с премьерой её нового видеоклипа, снятого на песню «Парень».
Супруга Александра Реввы также дала себе обещание на время отдыха за не пользоваться социальными сетями. Но всё же один раз, как отмечают фолловеры, она разместила в интернете селфи, сделанное в ходе пребывания на пляже.
Известный телеведущий вместе со своей семьей отдыхает за границей. Ревва с супругой решили некоторое время обойтись без соцсетей. Знаменитость, пообещав себе отказаться от вхождения в Instagram, несколько раз нарушил данное им слово. Артист показал подписчикам, как выглядел один из его таиландских завтраков, проходящих на фоне живописных пейзажей. Вслед за этим Ревва принёс свои поздравления Светлане Лободе в связи с премьерой её нового видеоклипа, снятого на песню «Парень».
Супруга Александра Реввы также дала себе обещание на время отдыха за не пользоваться социальными сетями. Но всё же один раз, как отмечают фолловеры, она разместила в интернете селфи, сделанное в ходе пребывания на пляже.
Автор: Семен Зайцев