Настасья Самбурская шокировала фанатов образом старушки
Настасья Самбурская шокировала фанатов образом старушки с морщинистым лицом. Соответствующий пост экс-звезда сериала "Универ" разместила в микроблоге Instagram.
Самбурская предстала перед поклонниками в довольно необычном образе, от которого "мурашки" бегут по спине. Все лицо актрисы покрыли морщины, кожа стала сухой, безжизненной и обвисшей. Свою "седину" артистка прикрыла синим полотенцем, написав в комментариях, что ее преследуют бабки.
Первым делом подписчики спросили кумира, что случилось и как гримерам удалось создать столь реалистичный образ. Оказалось, такое лицо можно сделать только с использованием искусственной кожи. Некоторые фанаты заметили маленькую оплошность экспертов, рекомендовав им поработать над руками звезды.
Ранее Самбурская стала участницей секретного проекта.
Самбурская предстала перед поклонниками в довольно необычном образе, от которого "мурашки" бегут по спине. Все лицо актрисы покрыли морщины, кожа стала сухой, безжизненной и обвисшей. Свою "седину" артистка прикрыла синим полотенцем, написав в комментариях, что ее преследуют бабки.
Первым делом подписчики спросили кумира, что случилось и как гримерам удалось создать столь реалистичный образ. Оказалось, такое лицо можно сделать только с использованием искусственной кожи. Некоторые фанаты заметили маленькую оплошность экспертов, рекомендовав им поработать над руками звезды.
Ранее Самбурская стала участницей секретного проекта.
Автор: Джанабилова Татьяна П