Acer анонсировала первый планшет под управлением Chrome OS
Компания Acer анонсировала скорую презентацию первого в мире планшета, который будет работать под управлением операционной системы Chrome OS. Заявление об этом было сделано в рамках выступления представителей китайской компании на выставке Bett Show 2018.
На ежегодном мероприятии, постоянным местом проведения которого является Лондон, Bett Show, крупнейшие и еще только развивающиеся компании делаться технологическими новинками, а также сообщают о своих планах на будущее. В этом году Acer сделала действительно громкое объявление, так как до этого было известно лишь о поисках корпорацией Google тех, кто примет участие в испытании адаптированной для планшетных компьютеров операционной системы Chrome OS.
Никаких других подробностей об этом на Bett Show 2018 не звучало, но для затравки и того достаточно. Напомним, что ранее сообщалось о планах Google применить ОС собственной разработки в очень дорогих моделях гаджетов. Теперь же появился повод надеяться на большую снисходительность американского разработчика. Уже есть предположения, что диагональ устройства под управлением Chrome OS будет иметь диагональ 8''.
На ежегодном мероприятии, постоянным местом проведения которого является Лондон, Bett Show, крупнейшие и еще только развивающиеся компании делаться технологическими новинками, а также сообщают о своих планах на будущее. В этом году Acer сделала действительно громкое объявление, так как до этого было известно лишь о поисках корпорацией Google тех, кто примет участие в испытании адаптированной для планшетных компьютеров операционной системы Chrome OS.
Никаких других подробностей об этом на Bett Show 2018 не звучало, но для затравки и того достаточно. Напомним, что ранее сообщалось о планах Google применить ОС собственной разработки в очень дорогих моделях гаджетов. Теперь же появился повод надеяться на большую снисходительность американского разработчика. Уже есть предположения, что диагональ устройства под управлением Chrome OS будет иметь диагональ 8''.
Автор: Пчелкин Руслан