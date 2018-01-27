Jeep привезет на рынок России четыре новых автомобиля
В этом году компания Jeep привезет на рынок России четыре новых автомобиля. О своих планах представитель компании Fiat Chrysler Automobiles рассказал на пресс-конференции.
Весной россияне первыми в Европе смогут приобрести новый внедорожник Jeep Wrangler. Летом местного потребителя порадует Cherokee с модернизированным дизайном и «заряженный» Grand Cherokee Trackhawk с 707-сильным агрегатом. Последним дебютантом 2018 года станет Compass. Подробной информации об автомобилях пока нет.
Как рассказали инсайдеры, Wrangler укомлектуют турбированным 4-цилиндровым агрегатом объемом на 2 литра (272 «лошадей») и V-6 объемом на 3,6 литров (285 «лошадей»). Compass получит установку на 2,0 (175 л.с.) и 2,4 литра (150 л.с.).
Ранее в Сети засветился Grand Commander.
Весной россияне первыми в Европе смогут приобрести новый внедорожник Jeep Wrangler. Летом местного потребителя порадует Cherokee с модернизированным дизайном и «заряженный» Grand Cherokee Trackhawk с 707-сильным агрегатом. Последним дебютантом 2018 года станет Compass. Подробной информации об автомобилях пока нет.
Как рассказали инсайдеры, Wrangler укомлектуют турбированным 4-цилиндровым агрегатом объемом на 2 литра (272 «лошадей») и V-6 объемом на 3,6 литров (285 «лошадей»). Compass получит установку на 2,0 (175 л.с.) и 2,4 литра (150 л.с.).
Ранее в Сети засветился Grand Commander.
Автор: Джанабилова Татьяна П