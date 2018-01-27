Геймер использовал нейросеть для создания порно по мотивам "Ведьмака"
Один из пользователь сервиса Reddit воспользовался нейросетями для создания порно по мотивом популярнейшей игры «Ведьмак». Для этого он использовал приложение, работающее посредством алгоритмов машинного обучения.
Задействованный сервис называется FakeDeep, в нем пользователь выбрал лица персонажей Йеннифер и Трисс Меригольд. Ранее данная программа применялась для того, чтобы переносить лица знаменитых людей в ролики порнографического содержания Аналогичным образом уже поступили с известной актрисой Галь Гадот.
Как рассказал сам геймер, он использовал кадры из третьей части «Ведьмака». На форуме пользователи делятся впечатлениями о его работе.
Задействованный сервис называется FakeDeep, в нем пользователь выбрал лица персонажей Йеннифер и Трисс Меригольд. Ранее данная программа применялась для того, чтобы переносить лица знаменитых людей в ролики порнографического содержания Аналогичным образом уже поступили с известной актрисой Галь Гадот.
Как рассказал сам геймер, он использовал кадры из третьей части «Ведьмака». На форуме пользователи делятся впечатлениями о его работе.
Автор: Валерия Орлова