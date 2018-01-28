Ученые: Каши способны предотвратить чувство тревоги
Уже давно известно, что каши содержат множество белков, витаминов и полезных элементов. По словам ученых, их необходимо включить в дневной рацион, поскольку они плохо перевариваются, так, чувство сытости сохраняется на протяжении долгого времени. Недавно стало известно, что блюда из круп подавляют чувство тревоги.
Процесс варки практически любой каши не занимает много времени, также они не являются дорогостоящими. По словам экспертов, специализирующихся на правильном питании, очень мало блюд является полезнее круп. Основная ценность каш заключается в огромном содержании питательных веществ.
Первой причиной включения блюд из круп в рацион является быстрый вывод холестерина. Каждый вид каши обладает клетчаткой двух видов. Именно она и отвечает за очистку кишечника.
Что касается минеральных веществ, то гречка содержит кальций, витамины группы В, железо, кукурузная каша обладает кремнием, пшенка – магнием и витамином А. С помощью каш можно легко сбросить вес, поскольку их калорийность является низкой.
Результаты последних исследований говорят, что крупы в сваренном виде уменьшают чувство тревоги и способны предотвратить. Данный эффект специалисты объясняют наличием витамина Е, имеющего эффект противостояния сложным ситуациям.
Процесс варки практически любой каши не занимает много времени, также они не являются дорогостоящими. По словам экспертов, специализирующихся на правильном питании, очень мало блюд является полезнее круп. Основная ценность каш заключается в огромном содержании питательных веществ.
Первой причиной включения блюд из круп в рацион является быстрый вывод холестерина. Каждый вид каши обладает клетчаткой двух видов. Именно она и отвечает за очистку кишечника.
Что касается минеральных веществ, то гречка содержит кальций, витамины группы В, железо, кукурузная каша обладает кремнием, пшенка – магнием и витамином А. С помощью каш можно легко сбросить вес, поскольку их калорийность является низкой.
Результаты последних исследований говорят, что крупы в сваренном виде уменьшают чувство тревоги и способны предотвратить. Данный эффект специалисты объясняют наличием витамина Е, имеющего эффект противостояния сложным ситуациям.
Автор: Валерия Орлова