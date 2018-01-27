Секс-кукла Диана Шурыгина переспит с любым мужчиной за криптовалюту
Секс-кукла Диана Шурыгина переспит с любым мужчиной за криптовалюту. Услуга доступна в киберборделях Cryptopussy.
Руководитель Ecu Олег Воронин рассказал, что компания подала заявку на получение патента в Роспатент. Сергей Семенов, осужденный за изнасилование, будет первым испытателем куклы.
Любителям утех с силиконовыми дамами придется заплатить за час с «Шурыгиной» 60 ecu (3600 рублей). Производители прогнозируют кукле огромный успех. В будущем на рынке появятся и другие секс-игрушки с внешностью медийных личностей.
«Каждый хочет обладать знаменитой женщиной, но позволить себе такое удовольствие могут единицы. Мы стираем грани и реализуем мечты. Наши куклы сделаны из качественного материала и обрабатываются после каждого клиента», - рассказал Воронин.
Ранее Шурыгину раскритиковали за ошибки в постах.
Руководитель Ecu Олег Воронин рассказал, что компания подала заявку на получение патента в Роспатент. Сергей Семенов, осужденный за изнасилование, будет первым испытателем куклы.
Любителям утех с силиконовыми дамами придется заплатить за час с «Шурыгиной» 60 ecu (3600 рублей). Производители прогнозируют кукле огромный успех. В будущем на рынке появятся и другие секс-игрушки с внешностью медийных личностей.
«Каждый хочет обладать знаменитой женщиной, но позволить себе такое удовольствие могут единицы. Мы стираем грани и реализуем мечты. Наши куклы сделаны из качественного материала и обрабатываются после каждого клиента», - рассказал Воронин.
Ранее Шурыгину раскритиковали за ошибки в постах.
Автор: Джанабилова Татьяна П