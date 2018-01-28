Актрису Екатерину Семенову сравнили с Верой Алентовой после пластики
После пластической операции известная актриса Екатерина Семенова стала похожа на звезду популярного фильма «Москва слезам не верит» Велу Алентову. В новом сериале «Золотце» на ее лице заметили огромное количество ботокса, кроме этого, оно выглядит как после проведения подтяжки.
Впервые Семенова вышла замуж на Кирилла Сигала, в браке с которым родила дочь Марию. Однако до этого актриса состояла в гражданском браке с Антоном Табаковым, сыном худрука МХТ им. Чехова. В отношениях с ним знаменитость родила сына Никиту. Он решил идти по стопам отца и сейчас занимается бизнесом.
С третьим супругом Леонидом Семенова пробыла в браке пять лет, однако пара рассталась по неизвестным причинам. Ходили слухи, что муж ревновал актрису к коллегам по работе.
Возвращаясь к теме пластики, то фанаты заметили, как верхняя губа Семеновой поднята вверх, изменилась линия подбородка. Представительницы прекрасной половины отметили, что актриса выглядит превосходно, но совершенно не похожа на себя.
Впервые Семенова вышла замуж на Кирилла Сигала, в браке с которым родила дочь Марию. Однако до этого актриса состояла в гражданском браке с Антоном Табаковым, сыном худрука МХТ им. Чехова. В отношениях с ним знаменитость родила сына Никиту. Он решил идти по стопам отца и сейчас занимается бизнесом.
С третьим супругом Леонидом Семенова пробыла в браке пять лет, однако пара рассталась по неизвестным причинам. Ходили слухи, что муж ревновал актрису к коллегам по работе.
Возвращаясь к теме пластики, то фанаты заметили, как верхняя губа Семеновой поднята вверх, изменилась линия подбородка. Представительницы прекрасной половины отметили, что актриса выглядит превосходно, но совершенно не похожа на себя.
Автор: Валерия Орлова