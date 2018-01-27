Учёные: Плотную атмосферу Марса уничтожили пылевые бури
Исследователи нашли причину, которая уничтожала атмосферу на Марсе. Это были сильные пылевые бури. Именно они разрушили комфортный климат и плотную атмосферу. Этот факт не убавил интереса к красной планете, но сейчас учёные сконцентрированы на её недрах.
Исследователи Марса нашли возможную причину, которая повлияла на уничтожение атмосферы красной планеты. Информация, которую получили с орбитального аппарата вышеупомянутой планеты (MRO), говорит о том, что верхние слои атмосферы стремительно меняются, когда происходят сильные пылевые бури. Николая Хевенс из Университета Хэмптона сообщил, что получены данные о том, что в средней атмосфере от таких бурь увеличивается концентрация водяного пара, так как он попадает вверх одним потоком с пылью. Это дает учёным возможность сделать вывод, что раньше на Марсе был комфортный климат и плотная атмосфера, которую можно было скорректировать подобно земной.
Но всё же учёные до сих пор заинтересованы в исследованиях слабой атмосферы красной планеты, а особенно их привлекает то, что находится под её верхним слоем. Есть предположение о залежах газа, который временами проникает на поверхность через трещины почвы. Также под слоем пыли на Марсе нашли залежи льда.
Несмотря на сильные пылевые бури и слабую атмосферу, учёные всё ещё не теряют интерес к данной планете в качестве будущей колонии.
Исследователи Марса нашли возможную причину, которая повлияла на уничтожение атмосферы красной планеты. Информация, которую получили с орбитального аппарата вышеупомянутой планеты (MRO), говорит о том, что верхние слои атмосферы стремительно меняются, когда происходят сильные пылевые бури. Николая Хевенс из Университета Хэмптона сообщил, что получены данные о том, что в средней атмосфере от таких бурь увеличивается концентрация водяного пара, так как он попадает вверх одним потоком с пылью. Это дает учёным возможность сделать вывод, что раньше на Марсе был комфортный климат и плотная атмосфера, которую можно было скорректировать подобно земной.
Но всё же учёные до сих пор заинтересованы в исследованиях слабой атмосферы красной планеты, а особенно их привлекает то, что находится под её верхним слоем. Есть предположение о залежах газа, который временами проникает на поверхность через трещины почвы. Также под слоем пыли на Марсе нашли залежи льда.
Несмотря на сильные пылевые бури и слабую атмосферу, учёные всё ещё не теряют интерес к данной планете в качестве будущей колонии.
Автор: Страхова Дарья