Google выпустила приложение Bulletin для публикации местных новостей
Google представила для всех Android-смартфонов приложение Bulletin, позволяющее получать данные о событиях в интересующих пользователей регионах мира. При помощи нового ПО издатели, СМИ, а также частные лица могут создавать местные новости, доступные к просмотру людям, расположенным поблизости.
Новый сервис открывает возможность публиковать и узнавать новости в рамках отдельных небольших сообществ. Google верит, что приложение сможет набрать большую популярность в муниципальных поселениях и других местах, ставших местом проживания ограниченного круга лиц. За счет Bulletin можно проводить публикацию новостей, фото, небольших заметок, видеозаписей. Стоит отметить, что все истории и материалы данного сервиса станут отображаться в поисковой системе Google. Все желающие смогут поделиться ссылками на записи, публикуя их на разного рода веб-сайтах.
На сегодня воспользоваться приложением Bulletin могут исключительно жители 2-х городов США: Окленда и Нэшвилла. Компания Google поясняет это необходимостью проведения тестирования нового ПО для обеспечения стабильного и быстрого функционирования. Помимо этого, планируется несколько улучшить алгоритмы, дающие возможность узнавать новости в зависимости от местоположения пользователя.
Новый сервис открывает возможность публиковать и узнавать новости в рамках отдельных небольших сообществ. Google верит, что приложение сможет набрать большую популярность в муниципальных поселениях и других местах, ставших местом проживания ограниченного круга лиц. За счет Bulletin можно проводить публикацию новостей, фото, небольших заметок, видеозаписей. Стоит отметить, что все истории и материалы данного сервиса станут отображаться в поисковой системе Google. Все желающие смогут поделиться ссылками на записи, публикуя их на разного рода веб-сайтах.
На сегодня воспользоваться приложением Bulletin могут исключительно жители 2-х городов США: Окленда и Нэшвилла. Компания Google поясняет это необходимостью проведения тестирования нового ПО для обеспечения стабильного и быстрого функционирования. Помимо этого, планируется несколько улучшить алгоритмы, дающие возможность узнавать новости в зависимости от местоположения пользователя.
Автор: Валерий Антонов