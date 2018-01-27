Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018
exclusive / Технологии / Важно

Google выпустила приложение Bulletin для публикации местных новостей
Google представила для всех Android-смартфонов приложение Bulletin, позволяющее получать данные о событиях в интересующих пользователей регионах мира. При помощи нового ПО издатели, СМИ, а также частные лица могут создавать местные новости, доступные к просмотру людям, расположенным поблизости.

Google выпустила приложение Bulletin для публикации местных новостей


Новый сервис открывает возможность публиковать и узнавать новости в рамках отдельных небольших сообществ. Google верит, что приложение сможет набрать большую популярность в муниципальных поселениях и других местах, ставших местом проживания ограниченного круга лиц. За счет Bulletin можно проводить публикацию новостей, фото, небольших заметок, видеозаписей. Стоит отметить, что все истории и материалы данного сервиса станут отображаться в поисковой системе Google. Все желающие смогут поделиться ссылками на записи, публикуя их на разного рода веб-сайтах.

На сегодня воспользоваться приложением Bulletin могут исключительно жители 2-х городов США: Окленда и Нэшвилла. Компания Google поясняет это необходимостью проведения тестирования нового ПО для обеспечения стабильного и быстрого функционирования. Помимо этого, планируется несколько улучшить алгоритмы, дающие возможность узнавать новости в зависимости от местоположения пользователя.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 16:24
Читайте также
В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов
СМИ: Мелания Трамп 3 дня не ночует в Белом доме
Житель Омской области выловил рогатых хищных рыб
Курсанты из Калининграда сняли второй клип под
Секс-кукла Диана Шурыгина переспит с любым
СМИ: МВД Украины создаст специальные
Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои
Умер известный журналист Борис Туманов
Петр Порошенко поддержал новые санкции США против
Японская биржа Coincheck потеряла около 400 млн
Алексей Кудрин предупредил о рисках, связанных с
Ресторан с ужином в тишине признан самым
Добавление комментария
Последние новости
27.01, 23:41 Ольга Бузова и Оксана Самойлова устроили «битву
27.01, 23:23 Пикап Ram 1500 2019 презентован в люксовой версии
27.01, 23:01 Инсайдеры подтвердили анонс HTC U12 после MWC 2018
27.01, 22:41 Анна Седокова умилила фанатов фотографией сына
27.01, 22:21 В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов
27.01, 22:01 East Coast Defender создал новый автомобиль Project Tuki
27.01, 21:41 Рита Ора показала "голое" фото в меховой шапке
27.01, 21:16 Эксперты: В iPhone 9 Apple увеличит емкость аккумулятора
27.01, 21:11 Google временно распродает Pixel и Pixel XL по цене
27.01, 21:09 Toyota вывела на тесты новое поколение кроссовера Toyota
27.01, 21:01 Учёные: Мастурбация может привести к сердечным
27.01, 20:54 Ученые: Беспилотные парусники будут исследовать
27.01, 20:46 Ученые: Антропогенные аэрозольные наночастицы усилили
27.01, 20:40 Наталья Рудова примерила на себя образ Харли Квинн
27.01, 20:31 Ученые: К 2025 году камеры смартфонов смогут видеть
27.01, 20:30 Экс-участница «Дома-2» Романец посоветовала подписчицам
27.01, 20:22 Снимок Кэти Холмс 20-летней давности восхитил
27.01, 20:13 В Башкирии в многоэтажном доме загорелся лифт
27.01, 20:04 На Ставрополье впала в кому после ДТП 6-летняя девочка
27.01, 19:56 В Сети появился трейлер «лесного хоррора» «Ритуал» от