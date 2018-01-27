Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за не модную походку
Яна Рудковская получила массу критики со стороны подписчиков в свой адрес за свою походку. Продюсер опубликовала в своем микроблоге видео с фотосессии, по которому пользователи сделали вывод, что знаменитости никогда не стать частью модельного бизнеса.
Яна Рудковская посетила Париж с целью посещения модного показа на «Неделе моды». Здесь же она приняла участие в фотосессии для бренда Dior в их эксклюзивном наряде. И хоть походку продюсера снимал специалист модных репортажей, видео не впечатлило пользователей Instagram и даже спровоцировало массу критики. Подписчики Яны писали ей в комментариях: «Походка модели не удалась», «Специально косолапите?» и прочие замечания, которые в основном касались поступи знаменитости.
Часть пользователей попыталась объяснить это тем, что на съемках походка и должна быть такой в виду особенностей процесса. Внимание пользователей привлекла не только походка, но и выражение лица продюсера. Многие отметили, что у Яны Рудковской очень грустное лицо и в целом она стала слишком мало улыбаться.
Яна Рудковская посетила Париж с целью посещения модного показа на «Неделе моды». Здесь же она приняла участие в фотосессии для бренда Dior в их эксклюзивном наряде. И хоть походку продюсера снимал специалист модных репортажей, видео не впечатлило пользователей Instagram и даже спровоцировало массу критики. Подписчики Яны писали ей в комментариях: «Походка модели не удалась», «Специально косолапите?» и прочие замечания, которые в основном касались поступи знаменитости.
Часть пользователей попыталась объяснить это тем, что на съемках походка и должна быть такой в виду особенностей процесса. Внимание пользователей привлекла не только походка, но и выражение лица продюсера. Многие отметили, что у Яны Рудковской очень грустное лицо и в целом она стала слишком мало улыбаться.
Автор: Пчелкин Руслан