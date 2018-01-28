Xiaomi презентовала телеприставку Mi Box 4
Компания Xiaomi выпустит телеприставку Mi Box 4. Официальная презентация новинки, обладающей рядом преимуществ перед конкурентами, состоится 29 января. Соответствующий постер появился в Сети.
Xiaomi Mi Box 4 подходит для подключения к проектору, монитору, телевизору. Устройство поддерживает модуль Bluetooth версии 4.1, Wi-Fi, HDR, DTS, Dolby. Россиянам новинка вряд ли придется по нраву, поскольку она работает с китайскими потоковыми сервисами: Big Four, Sohu, Iqiyi, Youku, Tencent.
Mi Box 4 работает на базе Android TV, но пользователи смогут установить на нее любые приложения, представленные в Google Play. Приставка снабжена искусственным интеллектом и эргономичным пультом управления. Стоимость изобретения не превысит 79 долларов.
Ранее Xiaomi представила новые смарт-часы.
Xiaomi Mi Box 4 подходит для подключения к проектору, монитору, телевизору. Устройство поддерживает модуль Bluetooth версии 4.1, Wi-Fi, HDR, DTS, Dolby. Россиянам новинка вряд ли придется по нраву, поскольку она работает с китайскими потоковыми сервисами: Big Four, Sohu, Iqiyi, Youku, Tencent.
Mi Box 4 работает на базе Android TV, но пользователи смогут установить на нее любые приложения, представленные в Google Play. Приставка снабжена искусственным интеллектом и эргономичным пультом управления. Стоимость изобретения не превысит 79 долларов.
Ранее Xiaomi представила новые смарт-часы.
Автор: Джанабилова Татьяна П