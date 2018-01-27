СМИ: МВД Украины создаст специальные подразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю
В МВД Украины заявляют о намерении создать спецподразделения патрульной полиции, речь идёт об охвате Крыма и Севастополя после изменения правового статуса полуострова. Об этом сообщают украинские массмедиа.
Сергей Князев, возглавляющий Национальную полицию Украины, заявил, что организационные мероприятия будут проведены до истечения нынешнего года. По мнению Арсена Авакова, главы МВД страны, новая структура будет создана, её сотрудники станут работать на других участках. Это будет осуществляться до тех пор, «пока не будет освобожден Крым». «А затем готовые подразделения будут работать там», - подчеркнул глава силового ведомства.
Алексей Белощицкий, занимающий должность замначальника департамента патрульной полиции Украины, внёс уточнение. Было заявлено, что новые подразделения станут работать на международных автотрассах, а также на участках, непосредственно прилегающих к административной
границе с крымским полуостровом.
Сергей Князев, возглавляющий Национальную полицию Украины, заявил, что организационные мероприятия будут проведены до истечения нынешнего года. По мнению Арсена Авакова, главы МВД страны, новая структура будет создана, её сотрудники станут работать на других участках. Это будет осуществляться до тех пор, «пока не будет освобожден Крым». «А затем готовые подразделения будут работать там», - подчеркнул глава силового ведомства.
Алексей Белощицкий, занимающий должность замначальника департамента патрульной полиции Украины, внёс уточнение. Было заявлено, что новые подразделения станут работать на международных автотрассах, а также на участках, непосредственно прилегающих к административной
границе с крымским полуостровом.
Автор: Семен Зайцев