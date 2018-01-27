В Тольятти 13-летняя девочка спускалась с 4 этажа по простыням и упала
26 января, около 21:00, в Тольятти 13-летняя девочка спускалась с 4 этажа по простыням и сорвалась. Сведения о деталях инцидента, произошедшего на Приморском бульваре, появились в СМИ.
Сообщается, девочка связала простыни и начала спуск. Поравнявшись со вторым этажом, она не смогла удержаться и упала на землю. Очевидцы вызвали скорую помощь. При первичном осмотре медики диагностировали у пострадавшей переломы пяточных костей. Пациентка доставлена в медучреждение. Полицейским предстоит выяснить, что заставило школьницу начать опасный спуск, который мог стоить ей жизни.
Ранее в Липецке девочка упала с третьего этажа.
Сообщается, девочка связала простыни и начала спуск. Поравнявшись со вторым этажом, она не смогла удержаться и упала на землю. Очевидцы вызвали скорую помощь. При первичном осмотре медики диагностировали у пострадавшей переломы пяточных костей. Пациентка доставлена в медучреждение. Полицейским предстоит выяснить, что заставило школьницу начать опасный спуск, который мог стоить ей жизни.
Ранее в Липецке девочка упала с третьего этажа.
Автор: Джанабилова Татьяна П