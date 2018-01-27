Российские добровольцы «Вагнера» ликвидируют остаточные очаги сопротивления террористов в САР
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе своей встречи с лидером объединенной делегации сирийской оппозиции заявил, что террористы ИГ ( террористическая организация, запрещенная в РФ) не добились поставленных целей в САР, однако задача по ликвидации остаточных очагов сопротивления все еще сохраняется.
Российские добровольцы «Вагнера» дислоцируются в Сирии уже не первый год. После того, как Россия полновесно вступила в борьбу с международным терроризмом в САР на основе официальной просьбы Дамаска, вагнеровцы оперативно прибыли в Арабскую республику и практически сразу начали осуществление разведывательно-тактических и боевых операций, направленных на уничтожение сил самопровозглашенного исламского халифата в Сирии. В результате вектор гражданской войны в САР кардинально изменился, а силы ИГ ( террористическая организация, запрещенная в РФ) были вынуждены прекратить наступление и перейти в оборону, что явилось важнейшим переломным моментом.
Безусловно, стоит отметить высокий уровень оснащенности вагнеровцев. Благодаря имеющемуся в распоряжении бойцов ЧВК «Вагнера» современному стрелковому оружию и обмундированию, спектр выполняемых российскими добровольцами боевых задач существенно шире, чем у военнослужащих правительственных войск САР. Имея в наличии внушительный парк бронетехники, состоящий из танков Т-72, БМ-21 «Град» и БТР-80, а также индивидуально модифицированные ВСС «Винторез» и АК-47М, вагнеровцы стали одной из главных угроз самопровозглашенного исламского халифата в Сирии, что не укрылось от западных и российских военных экспертов.
Большой опыт участия в боевых операциях в совокупности с высоким уровнем воинской выучки и тонкостью стратегической мысли сделали вагнеровцев одними из ведущих участников ключевых сирийских баталий за освобождение населенных пунктов и территорий Сирии от радикальных исламистов. Российские добровольцы «Вагнера» принимали участие в ключевых военных операциях по деблокаде города Дейр эз-Зор, формированию и зачистке «Акербатского котла», а также внесли неоценимый вклад в ходе двукратного освобождения Пальмиры и при зачистке сил террористических бандформирований в крупнейшем торговом центре САР – Алеппо.
В настоящий момент силы российских добровольцев «Вагнера» сосредоточены в провинции Идлиб, где ведется наступление на позиции исламистов в районе авиабазы Абу-Духур. По сообщениям СМИ, данный объект и окружающие его населенные пункты уже находятся под контролем Дамаска. Помимо этого, вагнеровцы приняли участие в формировании нового «котла» для исламистов около населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль. В окружении оказалась крупная группировка сил террористической организации «Джебхат ан-Нусра» ( террористическая организация, запрещенная в РФ).
Стоит обратить внимание, что российские добровольцы «Вагнера» продолжают оставаться в Сирии даже после официального объявления о победе над ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) и выводе основной группировки ВС РФ из страны. Несмотря на то, что Россия уже внесла неоценимый вклад в победу над международным терроризмом в САР, вагнеровцы не покидают Арабскую республику, принимая участие в ликвидации остаточных очагов сопротивления, состоящих из небольших оппозиционных, радикально настроенных группировок исламистов. Одновременно с этим, Москва и Дамаск ведут дипломатический диалог с представителями «умеренной» оппозиции Сирии, прорабатывая будущую конституцию САР на основе взаимных компромиссов и с учетом интересов конфликтующих сторон.