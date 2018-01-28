Мама Тимати рассказала о боязни внучки Алисы повзрослеть и потерять бабушку
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала, что ее внучка Алиса не желает взрослеть. Поднятая ребенком тема застала бабушку врасплох. Соответствующий пост появился в микроблоге Instagram.
«Перед сном мы с Алисой традиционно перешептывались, но вдруг я почувствовала на своей щеке слезы. Оказалось, малышка боится, что, когда она вырастет, я постарею и умру, оставив ее одну. Пришлось убеждать внучку, что у нее останутся родители, появится своя семья и дети, но Алиса твердо решила не взрослеть», - написала Симона Юнусова.
После этого разговора мама Тимати полночи просидела у кровати Алисы и вспоминала, как сама в 17 лет произнесла те же слова отцу, который сильно болел и должен был умереть. Пользователи рассказали свои жизненные истории. Оказалось, многие дети, не понимая естественных земных процессов, рассуждают одинаково.
Ранее Тимати признался, что мечтал о сыне.
«Перед сном мы с Алисой традиционно перешептывались, но вдруг я почувствовала на своей щеке слезы. Оказалось, малышка боится, что, когда она вырастет, я постарею и умру, оставив ее одну. Пришлось убеждать внучку, что у нее останутся родители, появится своя семья и дети, но Алиса твердо решила не взрослеть», - написала Симона Юнусова.
После этого разговора мама Тимати полночи просидела у кровати Алисы и вспоминала, как сама в 17 лет произнесла те же слова отцу, который сильно болел и должен был умереть. Пользователи рассказали свои жизненные истории. Оказалось, многие дети, не понимая естественных земных процессов, рассуждают одинаково.
Ранее Тимати признался, что мечтал о сыне.
Автор: Джанабилова Татьяна П