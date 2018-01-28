Ксения Бородина показала новое фото Теоны с пляжа
Ксения Бородина продемонстрировала новый снимок дочери Теоны. Фото было сделано на пляже. Телеведущая опубликовала его в Instagram.
Кадр показывает 2-летнюю девочку, позирующую в купальнике. Поклонники Ксению Бородину оставили множество восторженных комментариев под этим постом.
Обнаружились такие пользователи, которые посчитали, что девочка излишне полная. Они получили недовольные ответы со стороны телеведущей. Поклонники знаменитости также встали на защиту маленькой Теоны, подчеркивая, что она маленький ребенок, а её комплекция для этого возраста нормальна.
Кадр показывает 2-летнюю девочку, позирующую в купальнике. Поклонники Ксению Бородину оставили множество восторженных комментариев под этим постом.
Обнаружились такие пользователи, которые посчитали, что девочка излишне полная. Они получили недовольные ответы со стороны телеведущей. Поклонники знаменитости также встали на защиту маленькой Теоны, подчеркивая, что она маленький ребенок, а её комплекция для этого возраста нормальна.
Автор: Валерий Антонов