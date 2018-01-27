Екатерина Шпица поразила поклонников снимком с елкой из бутылок
Пермская актриса Екатерина Шпица поразила поклонников снимком с елкой из бутылок. Соответствующий пост звезда разместила в микроблоге Instagram.
На фото Шпица запечатлена около необычной елки, собранной из бутылок, в которых раньше хранились алкогольные напитки. Судя по этикеткам, большая часть тары - из под легких вин. В комментарии к посту актриса написала: "Наконец-то! Выпила!" Пользователи сразу раскусили кумира, заявив, что такое новогоднее дерево стоит в гостинице "Ольга".
"Катюша, для здоровья чуток можно, но лучше отказаться от спиртного", "Я бы с такой Снегурочкой всю ночь хороводы водил", "Неплохо пригубила", "Можно к вам подъехать?" - писали фанаты.
Ранее Шпица объявила кастинг на иллюстратора для детской книги.
На фото Шпица запечатлена около необычной елки, собранной из бутылок, в которых раньше хранились алкогольные напитки. Судя по этикеткам, большая часть тары - из под легких вин. В комментарии к посту актриса написала: "Наконец-то! Выпила!" Пользователи сразу раскусили кумира, заявив, что такое новогоднее дерево стоит в гостинице "Ольга".
"Катюша, для здоровья чуток можно, но лучше отказаться от спиртного", "Я бы с такой Снегурочкой всю ночь хороводы водил", "Неплохо пригубила", "Можно к вам подъехать?" - писали фанаты.
Ранее Шпица объявила кастинг на иллюстратора для детской книги.
Автор: Джанабилова Татьяна П