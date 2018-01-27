Актер Брэдли Купер одобряет секс по дружбе
Журналисты нашли старое интервью ныне успешного актера Брэдли Купера. В 1993 году она рассказывал, что секс по дружбе выводит отношения абсолютно на новый уровень.
25 лет назад Купер учился в одной из частных школ Пенсильвании, журналисты местной газеты предложили ему немного порассуждать тему секса между лучшими друзьями. Статья носит название «Когда лучшие друзья переходят черту».
В 1993 году нынешнему избраннику Ирины Шейк было 18 лет, он подрабатывал стажером в одной из газет. В своём материале Брэдли Купер писал, что партнеры могут спать друг с другом, но при этом их дружба не будет разрушена. Далее он рассказал об отношениях с лучшей подругой Деборой Ландес.
По мнению Купера, все может измениться, как только человек переходит за границу платонических отношений.
25 лет назад Купер учился в одной из частных школ Пенсильвании, журналисты местной газеты предложили ему немного порассуждать тему секса между лучшими друзьями. Статья носит название «Когда лучшие друзья переходят черту».
В 1993 году нынешнему избраннику Ирины Шейк было 18 лет, он подрабатывал стажером в одной из газет. В своём материале Брэдли Купер писал, что партнеры могут спать друг с другом, но при этом их дружба не будет разрушена. Далее он рассказал об отношениях с лучшей подругой Деборой Ландес.
По мнению Купера, все может измениться, как только человек переходит за границу платонических отношений.
Автор: Валерия Орлова