Курсанты из Калининграда сняли второй клип под Satisfaction в поддержку коллег из Ульяновска
Калининградские курсанты разместили в социальной сети Instagram видеосюжет, ролик озвучен песней Satisfaction. Речь идет о поддержке их коллег из Ульяновска.
Курсанты решили поддержать флешмоб, станцевав под трек популярного итальянского диджея Benny Benassi. Массмедиа сообщают, что в видеосюжете группа молодых людей в фуражках танцует на улице, их сопровождают в этот раз и девушки.
В январе, во всемирной сети был размещён ролик, его авторами были студенты института гражданской авиации из Ульяновска. Руководство высшего учебного заведения собиралось отчислить участников БДСМ-видео, но региональная прокуратура не нашла достаточных оснований для принятия крайних мер. Особо отмечено, что флешмоб был поддержан студентами других заведений, а также пенсионерками, причём в видеосюжетах все танцуют под трек Satisfaction.
Курсанты решили поддержать флешмоб, станцевав под трек популярного итальянского диджея Benny Benassi. Массмедиа сообщают, что в видеосюжете группа молодых людей в фуражках танцует на улице, их сопровождают в этот раз и девушки.
В январе, во всемирной сети был размещён ролик, его авторами были студенты института гражданской авиации из Ульяновска. Руководство высшего учебного заведения собиралось отчислить участников БДСМ-видео, но региональная прокуратура не нашла достаточных оснований для принятия крайних мер. Особо отмечено, что флешмоб был поддержан студентами других заведений, а также пенсионерками, причём в видеосюжетах все танцуют под трек Satisfaction.
Автор: Семен Зайцев