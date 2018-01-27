Под Иваново 33-летний ревнивец избил жену молотком
В Фурманово (город под Иваново) 33-летний ревнивец избил 28-летнюю жену молотком. Сведения предоставлены сотрудником УМВД.
Сообщается, мужчина раньше времени вернулся домой с явным намерением разоблачить жену в измене. Между парой разгорелся конфликт, во время которого ревнивец схватил молоток и нанес два удара, требуя рассказать, где она прячет любовника. Гражданин обыскал свое жилище, но соперника так и не обнаружил. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Проводится проверка. Следователи намерены возбудить уголовное дело после определения степени тяжести травм пострадавшей.
Ранее ревнивый омич убил жену.
Сообщается, мужчина раньше времени вернулся домой с явным намерением разоблачить жену в измене. Между парой разгорелся конфликт, во время которого ревнивец схватил молоток и нанес два удара, требуя рассказать, где она прячет любовника. Гражданин обыскал свое жилище, но соперника так и не обнаружил. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Проводится проверка. Следователи намерены возбудить уголовное дело после определения степени тяжести травм пострадавшей.
Ранее ревнивый омич убил жену.
Автор: Джанабилова Татьяна П