Nikola Motor показала на видео 1000-сильный грузовик Nikola One

Известно, что стартап заметила известная фирма Bosch. Теперь компании занимаются разработкой водородных фур, получивших названия One и Two. Ожидается, что грузовые транспортные средства начнут тестировать на дорогах общего пользования в 2019 году.Грузовик Nikola One получил силовую установку, работающую на основе топливных ячеек. Так, электричество вырабатывается посредством химической реакции, происходящей между кислородом и водородом. В движение фура приводится несколькими электрическими моторами, общая мощность которых достигает 1000 лошадиных сил. Запас хода, равный от 800 до 1600 километров , будет обеспечиваться комплектом батарей ёмкостью 320 кВтч.