В Челябинской области мать двоих детей скончалась после падения из окна 8-го этажа общежития
26 января, около 18:00, в Челябинской области мать двоих детей скончалась после падения из окна общежития, расположенного на Севастопольской улице. Инцидент прокомментировал Максим Гайнутдинова, старший специалист следственного отдела СУ СКР.
Сообщается, после смерти матери 26-летняя женщина находилась в подавленном состоянии и часто злоупотребляла горячительными напитками. Соседи и знакомые отзываются о погибшей хорошо, считая, что трагедия произошла из-за депрессии. Несовершеннолетние дети определены в дом ребенка. Заведено уголовное дело, проводится проверка.
Соседи не видели, как женщина упала с 8-го этажа. Шансов выжить у нее не было.
Ранее в Омске женщина выпала из окна роддома.
Сообщается, после смерти матери 26-летняя женщина находилась в подавленном состоянии и часто злоупотребляла горячительными напитками. Соседи и знакомые отзываются о погибшей хорошо, считая, что трагедия произошла из-за депрессии. Несовершеннолетние дети определены в дом ребенка. Заведено уголовное дело, проводится проверка.
Соседи не видели, как женщина упала с 8-го этажа. Шансов выжить у нее не было.
Ранее в Омске женщина выпала из окна роддома.
Автор: Джанабилова Татьяна П