Ученые: Запах самцов провоцирует у самок животных выделение ответственного за спаривание гормона
Ученые университетов Зарланда и Люттиха в Германии обнаружили новую функцию гормона кисспептина. Они выяснили, что это вещество значительно определяет репродуктивное поведение. У мышей гормон выделялся после улавливания самками запаха самцов.
Само название имеет отношение к марке шоколадных конфет. Вещество воздействует на уровень привлекательности противоположного пола, а также на готовность к непосредственно спариванию. Помимо прочего, удалось выяснить, что он генерируется в организме самок после улавливания ими определенных пахучих веществ, выделяемых самцами.
До этого оставалось неизвестным, какова связь овуляции, влечения, а также спаривания. Исследование позволило установить, что данные разные процессы способны регулироваться при помощи всего одного гормона кисспептина. Ученые выразили надежду, что новое открытие позволит улучшить процесс лечения людей, страдающих психосексуальными отклонениями.
Само название имеет отношение к марке шоколадных конфет. Вещество воздействует на уровень привлекательности противоположного пола, а также на готовность к непосредственно спариванию. Помимо прочего, удалось выяснить, что он генерируется в организме самок после улавливания ими определенных пахучих веществ, выделяемых самцами.
До этого оставалось неизвестным, какова связь овуляции, влечения, а также спаривания. Исследование позволило установить, что данные разные процессы способны регулироваться при помощи всего одного гормона кисспептина. Ученые выразили надежду, что новое открытие позволит улучшить процесс лечения людей, страдающих психосексуальными отклонениями.
Автор: Валерий Антонов