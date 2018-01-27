В Ростове заскучавший водитель автобуса за рулем смотрел порно
В Ростове заскучавший водитель общественного автобуса, работающий по 67-му маршруту, за рулем смотрел порно. Сведения со ссылкой на пораженных пассажиров появились в СМИ.
Как рассказали очевидцы, обе руки шофера были заняты: одна держала руль, вторая – мобильный телефон. Периодически мужчина переставал следить за дорогой, увлеченно переводя взор на ролик эротического содержания.
Пассажиры не стали осуждать водителя, посчитав, что таким образом он пытается разнообразить рутинную работу.
Как рассказали очевидцы, обе руки шофера были заняты: одна держала руль, вторая – мобильный телефон. Периодически мужчина переставал следить за дорогой, увлеченно переводя взор на ролик эротического содержания.
Пассажиры не стали осуждать водителя, посчитав, что таким образом он пытается разнообразить рутинную работу.
Автор: Джанабилова Татьяна П