СМИ: Resident Evil 2 Remake выйдет в конце 2018 год
Появилась неофициальная информация о том, что ремейк Resident Evil 2 выйдет в конце 2018 года. Выход гейма был анонсирован еще в 2015 году, однако с тех пор представители студии ничего не говорили по этому поводу. На днях в Сети появилась информация об игре.
Отмечается, что ремейк Resident Evil 2 будет напоминать четвертую часть Resident Evil. Так, геймеры смогут целиться, двигаться и стрелять. Игру можно пройти примерно за 20 часов, поскольку многие локации разработчики переработали и расширили.
Что касается камеры, то ее расположат из-за плеча. Сначала разработчики намеревались использовать фиксированную позицию, но этот вариант не сработал.
У игроков Resident Evil 2 могла появиться возможность управления автомобилем, но вместе этого создатели добавили небольшую сцену с аварией. В игру добавятся новые документы и материалы, благодаря которым пользователи лучше поймут историю.
Разработчики модернизировали старые головоломки, но не все. Так, в Resident Evil 2 появилась совершено новая загадка, для решения которой потребуется поворот головы статуи Януса в различные стороны.
Пользователи смогут пройти лабораторию Umbrella всего за пару часов. Начальником для Леона станет гигантская бабочка, а Клэр необходимо будет сразиться с огромным растением.
Отмечается, что ремейк Resident Evil 2 будет напоминать четвертую часть Resident Evil. Так, геймеры смогут целиться, двигаться и стрелять. Игру можно пройти примерно за 20 часов, поскольку многие локации разработчики переработали и расширили.
Что касается камеры, то ее расположат из-за плеча. Сначала разработчики намеревались использовать фиксированную позицию, но этот вариант не сработал.
У игроков Resident Evil 2 могла появиться возможность управления автомобилем, но вместе этого создатели добавили небольшую сцену с аварией. В игру добавятся новые документы и материалы, благодаря которым пользователи лучше поймут историю.
Разработчики модернизировали старые головоломки, но не все. Так, в Resident Evil 2 появилась совершено новая загадка, для решения которой потребуется поворот головы статуи Януса в различные стороны.
Пользователи смогут пройти лабораторию Umbrella всего за пару часов. Начальником для Леона станет гигантская бабочка, а Клэр необходимо будет сразиться с огромным растением.
Автор: Валерия Орлова