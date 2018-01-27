БелАЗ представил новый 55-тонный карьерный самосвал
Компания БелАЗ представила карьерный самосвал, речь идет о 55-тонной машине, получившей комфортабельную кабину. В ней имеется ЖК-дисплей, на нём отображается видео с внешней камеры.
Новая машина получила систему оповещения о высоковольтной линии на пути следования, а также противопожарную систему с возможностью дистанционного включения. Самосвал «БЕЛАЗ-7555H» способен работать в сложных условиях горных карьеров, она работоспособна при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Кабина обшита изнутри современными изоляционными материалами, она поглощает практически все шумы, место водителя оборудовано жидкокристаллическим экраном и системой видеообзора, имеется кондиционер. Карьерный самосвал получил функцию предстартового подогрева мотора.
Машина укомплектована 6-скоростной автоматической гидромеханической коробкой передач. Первый экземпляр нового карьерного самосвала был приобретен компанией, занимающейся добычей угля в республике Хакасия.
Новая машина получила систему оповещения о высоковольтной линии на пути следования, а также противопожарную систему с возможностью дистанционного включения. Самосвал «БЕЛАЗ-7555H» способен работать в сложных условиях горных карьеров, она работоспособна при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Кабина обшита изнутри современными изоляционными материалами, она поглощает практически все шумы, место водителя оборудовано жидкокристаллическим экраном и системой видеообзора, имеется кондиционер. Карьерный самосвал получил функцию предстартового подогрева мотора.
Машина укомплектована 6-скоростной автоматической гидромеханической коробкой передач. Первый экземпляр нового карьерного самосвала был приобретен компанией, занимающейся добычей угля в республике Хакасия.
Автор: Семен Зайцев