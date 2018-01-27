Сын Олега Табакова продал ресторанный бизнес в Москве и будет проводить время с семьей
Сын Олега Табакова, находящегося в больнице в тяжелом состоянии, продал ресторанный бизнес в Москве. Бизнесмен и актер Антон Табаков не хочет, чтобы его дочери жили во Франции без него и намерен перебраться к семье.
Антон Табаков начал сниматься в шесть лет. В 1966 году за работу в кино юный актер получал уже солидные гонорары. Настоящую славу ему принесла роль в фильме «Тимур и его команда». Отец всегда поддерживал все начинания сына и помогал ему советом.
Повзрослев, Табаков-младший ушел в бизнес. За годы работы ему удалось сколотить капитал, поэтому сейчас он может продать свое дело и безбедно жить в Париже. Старшая дочь предпринимателя Маруся ходит в школу, а младшая Антонина – в детский сад. Взрослые дети давно живут самостоятельно в Лондоне.
Антон Табаков начал сниматься в шесть лет. В 1966 году за работу в кино юный актер получал уже солидные гонорары. Настоящую славу ему принесла роль в фильме «Тимур и его команда». Отец всегда поддерживал все начинания сына и помогал ему советом.
Повзрослев, Табаков-младший ушел в бизнес. За годы работы ему удалось сколотить капитал, поэтому сейчас он может продать свое дело и безбедно жить в Париже. Старшая дочь предпринимателя Маруся ходит в школу, а младшая Антонина – в детский сад. Взрослые дети давно живут самостоятельно в Лондоне.
Автор: Джанабилова Татьяна П