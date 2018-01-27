Рита Керн два месяца воздерживалась от секса на проекте «Дом-2»
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Рита Керн рассказала, что на протяжении двух месяцев воздерживалась от секса, находясь на периметре. Сообщается, что девушка не хотела вступать в половую связь под прицелом камер.
Рита Керн не скрывает, что ей нравится привлекать внимание к своей персоне. Модель с объёмными формами пользуется огромной популярностью у представителей противоположного пола. Нужно сказать, что у жизни Керн бывали ситуации, когда мужчины отказывали ей в сексе. Девушка не скрывает, когда она оказывается наедине с партнером, то позволяет себе некоторые вольности.
По словам Керн, необходимо, чтобы мужчина походил, как в духовном, так и в физическом плане. Больше всего звезде «Дома-2» нравится, когда возлюбленные преподносят ей дорогостоящие подарки. Так, по мнению Керн, он располагает к себе.
Многие критикуют экс-участницу телешоу за большую грудь, которая стала результатом нескольких пластических операций. Саму же Риту Керн все устраивает в своей внешности. По ее словам, такие данные только помогают ей в достижении целей.
Рита Керн не скрывает, что ей нравится привлекать внимание к своей персоне. Модель с объёмными формами пользуется огромной популярностью у представителей противоположного пола. Нужно сказать, что у жизни Керн бывали ситуации, когда мужчины отказывали ей в сексе. Девушка не скрывает, когда она оказывается наедине с партнером, то позволяет себе некоторые вольности.
По словам Керн, необходимо, чтобы мужчина походил, как в духовном, так и в физическом плане. Больше всего звезде «Дома-2» нравится, когда возлюбленные преподносят ей дорогостоящие подарки. Так, по мнению Керн, он располагает к себе.
Многие критикуют экс-участницу телешоу за большую грудь, которая стала результатом нескольких пластических операций. Саму же Риту Керн все устраивает в своей внешности. По ее словам, такие данные только помогают ей в достижении целей.
Автор: Валерия Орлова