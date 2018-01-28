Два обновленных кроссовера Lamborghini Urus попали на видео в Лондоне
Два обновленных кроссовера Lamborghini Urus попали на видео во время тестовых заездов в Лондоне. Ролик доступен в сетевых профильных изданиях.
Официальная презентация Urus состоялась в декабре прошлого года. Новые образцы прибыли в Англию для проведения тестовых заездов и наглядной презентации потенциальным клиентам. Ограниченная группа лиц смогла ощутить мощь автомобиля в действии, прокатившись по ночному городу.
Под капотом Lamborghini Urus инженеры установили 4-цилиндровую силовую установку, способную генерировать отдачу в 650 «лошадей» при крутящем моменте в 850 Нм. Первую сотню модель берет за 3,6 секунды, а максимальный разгон новинки составляет 305 км/час.
Ранее на видео показали эволюцию Lamborghini.
Официальная презентация Urus состоялась в декабре прошлого года. Новые образцы прибыли в Англию для проведения тестовых заездов и наглядной презентации потенциальным клиентам. Ограниченная группа лиц смогла ощутить мощь автомобиля в действии, прокатившись по ночному городу.
Под капотом Lamborghini Urus инженеры установили 4-цилиндровую силовую установку, способную генерировать отдачу в 650 «лошадей» при крутящем моменте в 850 Нм. Первую сотню модель берет за 3,6 секунды, а максимальный разгон новинки составляет 305 км/час.
Ранее на видео показали эволюцию Lamborghini.
Автор: Джанабилова Татьяна П