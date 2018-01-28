Ученые: В созвездии Плеяд столкнулись две похожие на Землю экзопланеты
Астрономы в ходе наблюдения за небесными светилами зафиксировали место предполагаемого столкновения двух экзопланет в созвездии Плеяд. Как рассказали ученые, планеты, вращавшиеся вокруг звезды HD23514, а впоследствии оставившие после себя большое количество пыли, по своей структуре были похожи на Землю.
В результате дальнейшего исследования участка вокруг звезды HD23514 астрономы выявили зарождение новых планет в результате группирования образовавшейся после столкновения экзопланет космической пыли, сообщает издание TodayNewsUfa.
Как предполагают ученые, обнаруженная ими космическая пыль могла появиться в таких количествах только в результате столкновения двух планет. В связи с тем, что изучаемой звезде около 100 млн лет и ее протопланетный диск уже должен был рассеяться вокруг такого количества пыли быть не должно. Также ученые утверждают, что по космическим меркам столкновение могло произойти совсем не давно, а в сравнительно недалеком будущем на орбите HD23514 образуется планета размером с Луну.
В результате дальнейшего исследования участка вокруг звезды HD23514 астрономы выявили зарождение новых планет в результате группирования образовавшейся после столкновения экзопланет космической пыли, сообщает издание TodayNewsUfa.
Как предполагают ученые, обнаруженная ими космическая пыль могла появиться в таких количествах только в результате столкновения двух планет. В связи с тем, что изучаемой звезде около 100 млн лет и ее протопланетный диск уже должен был рассеяться вокруг такого количества пыли быть не должно. Также ученые утверждают, что по космическим меркам столкновение могло произойти совсем не давно, а в сравнительно недалеком будущем на орбите HD23514 образуется планета размером с Луну.
Автор: Пчелкин Руслан