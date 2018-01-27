СМИ: Мелания Трамп 3 дня не ночует в Белом доме
Издание Daily Mail разместило в публичном доступе статью, в которой заявляется, что супруга президента США прекратила ночевать в Белом Доме. Отмечается, что это могло стать следствием скандала, связанного с рассказом порноактрисы о встречах с Дональдом Трампом, состоявшем на тот момент в браке с Меланьей Трамп.
Отмечается, что с 12 января она не появлялась на публичных мероприятиях со своим супругом, а также впервые за время его президентства отказалась сопровождать во время заграничной поездке на территорию Швейцарии.
В качестве причины указывалась необходимость разрешить некие дела в США. При этом журналисты зарубежного издания уверены, что в течение последних 2-х недель первая леди не участвовала в каких-либо публичных мероприятиях, а 3 назад переехала в отель, после чего не возвращалась в Белый дом.
Отмечается, что с 12 января она не появлялась на публичных мероприятиях со своим супругом, а также впервые за время его президентства отказалась сопровождать во время заграничной поездке на территорию Швейцарии.
В качестве причины указывалась необходимость разрешить некие дела в США. При этом журналисты зарубежного издания уверены, что в течение последних 2-х недель первая леди не участвовала в каких-либо публичных мероприятиях, а 3 назад переехала в отель, после чего не возвращалась в Белый дом.
Автор: Валерий Антонов