Новый внедорожник Mercedes-Benz G-Class замечен на дорогах Германии
Новый внедорожник Mercedes-Benz G-Class, презентованный в начале месяца на автосалоне в Детройте, замечен на дорогах Германии. Ролик с двумя автомобилями размещен на YouTube-канале walkoART.
Эксперты изучили отснятый материал и пришли к выводу, что одна модель может относится к G Professional. На это указывают характерные для автомобиля расширенные колесные арки и черная радиаторная решетка. Кузов получил белый окрас.
Старт продаж Mercedes G-Class запланирован на середину текущего года.
Ранее на дорогах засветился A-Class.
Эксперты изучили отснятый материал и пришли к выводу, что одна модель может относится к G Professional. На это указывают характерные для автомобиля расширенные колесные арки и черная радиаторная решетка. Кузов получил белый окрас.
Старт продаж Mercedes G-Class запланирован на середину текущего года.
Ранее на дорогах засветился A-Class.
Автор: Джанабилова Татьяна П