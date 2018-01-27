Житель Омской области выловил рогатых хищных рыб
В Омской области местный житель выловил аномальных рыб в Иртыше. Он отправился на рыбалку недалеко от населенного пункта Чекрушево. Улов потряс мужчину, ведь на голове каждой щуки присутствовали самые настоящие рога.
Отмечается, что вес одной рыбы составил 14 килограмм, второй – в два раза меньше. Причем, у последней мужчина обнаружил сразу четыре рога. Те, кто видел этих рыб воочию, называют их драконами.
Удачная рыбалка состоялась в конце прошлого года. Сам мужчина не побоялся съесть странный улов. По его словам, головы он высушил и решил оставить в гараже для коллекции.
По словам специалистов, природа аномалии рыб неизвестна. Рядом с местом ловли щук находится Тарский горно-обогатительный комбинат, занимающийся добычей циркония. Он начал работу примерно 10 лет тому назад, но предприятие практически заброшено. Отмечается, что некоторые виды циркония являются радиоактивными и обладают повышенным уровнем излучения. Не исключается, что производственные процессы и сказались на внешнем виде рыбы.
Отмечается, что вес одной рыбы составил 14 килограмм, второй – в два раза меньше. Причем, у последней мужчина обнаружил сразу четыре рога. Те, кто видел этих рыб воочию, называют их драконами.
Удачная рыбалка состоялась в конце прошлого года. Сам мужчина не побоялся съесть странный улов. По его словам, головы он высушил и решил оставить в гараже для коллекции.
По словам специалистов, природа аномалии рыб неизвестна. Рядом с местом ловли щук находится Тарский горно-обогатительный комбинат, занимающийся добычей циркония. Он начал работу примерно 10 лет тому назад, но предприятие практически заброшено. Отмечается, что некоторые виды циркония являются радиоактивными и обладают повышенным уровнем излучения. Не исключается, что производственные процессы и сказались на внешнем виде рыбы.
Автор: Валерия Орлова