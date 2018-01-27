На Южном полюсе фотожурналист сфотографировал в небе два Солнца
В километре от Южного полюса удалось запечатлеть два Солнца, речь идет о природном явлении, его удалось снять фотожурналисту Кристоферу Мишелю в ходе своего путешествия.
Специалисту удалось заснять оптический эффект, он крайне редко происходит в природе. Подобное оптическое явление ученые называют «ложным Солнцем» (паргелий). Снимок, по мнению пользователей Сети, выглядит живописным и впечатляющим. Сам фотограф предстаёт в виде астронавта-исследователя, он стал свидетелем появления внеземного светила. Фотожурналист продемонстрировал уникальный эффект «ложного Солнца». Данное явление возникает в атмосфере благодаря тому, что в антарктическом воздухе во взвешенном состоянии находятся мельчайшие кристаллы льда. Они преломляются в лучах солнечного света, вызывая впечатляющий эффект.
«Подарок от нашего Солнца. Наверное, самая красивая вещь, которую я когда-либо видел», - сообщил Мишель в аккаунте Instagram. Фотожурналист написал, что посвящает данный кадр Роджеру Меру, чей снимок вдохновил сделать необычный кадр. «Спасибо, Роджер», - подчеркнул специалист в своем блоге.
Специалисту удалось заснять оптический эффект, он крайне редко происходит в природе. Подобное оптическое явление ученые называют «ложным Солнцем» (паргелий). Снимок, по мнению пользователей Сети, выглядит живописным и впечатляющим. Сам фотограф предстаёт в виде астронавта-исследователя, он стал свидетелем появления внеземного светила. Фотожурналист продемонстрировал уникальный эффект «ложного Солнца». Данное явление возникает в атмосфере благодаря тому, что в антарктическом воздухе во взвешенном состоянии находятся мельчайшие кристаллы льда. Они преломляются в лучах солнечного света, вызывая впечатляющий эффект.
«Подарок от нашего Солнца. Наверное, самая красивая вещь, которую я когда-либо видел», - сообщил Мишель в аккаунте Instagram. Фотожурналист написал, что посвящает данный кадр Роджеру Меру, чей снимок вдохновил сделать необычный кадр. «Спасибо, Роджер», - подчеркнул специалист в своем блоге.
Автор: Семен Зайцев