Ученые изобрели микро-роботов для доставки лекарств к органам
Ученые из Штутгарта (Германия) изобрели микро-роботов для доставки лекарств к любым человеческим органам, требующим точечного лечения. Материалы исследования появились в тематическом издании.
Долгие годы эксперты не могли преодолеть одно препятствие и создать роботов нужного размера. Сейчас им удалось наделить 4-миллиметровое устройство из эластичного каркаса эксклюзивной программой. При терапии пациент не ощущает боль и другие симптомы, характерные при присутствии инородного тела в организме.
В будущем роботы смогут заменить катетеры и капельницы, доставляющие больным массу неудобств. Устройство, напоминающее гусеницу или медузу по стилю передвижения, можно отправить в организм двумя способами: через небольшие отверстия и желудок.
Ранее над аналогичным устройством начали работать российские эксперты.
Долгие годы эксперты не могли преодолеть одно препятствие и создать роботов нужного размера. Сейчас им удалось наделить 4-миллиметровое устройство из эластичного каркаса эксклюзивной программой. При терапии пациент не ощущает боль и другие симптомы, характерные при присутствии инородного тела в организме.
В будущем роботы смогут заменить катетеры и капельницы, доставляющие больным массу неудобств. Устройство, напоминающее гусеницу или медузу по стилю передвижения, можно отправить в организм двумя способами: через небольшие отверстия и желудок.
Ранее над аналогичным устройством начали работать российские эксперты.
Автор: Джанабилова Татьяна П