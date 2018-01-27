Фанаты приняли 55-летнюю маму Глюкозы за сестру певицы
Фанаты приняли 55-летнюю маму Глюкозы за сестру певицы. Соответствующий пост в день рождения близкого человека артистка разместила в микроблоге Instagram.
На фото Татьяна Ионова запечатлена с двумя внучками. Женское трио застыло перед камерами с широкими улыбками и горящими от любви друг к другу глазами. Глюкоза поздравила маму с днем рождения, назвав ее красавицей, которая всегда была ее правой рукой, а сейчас помогает воспитывать дочерей.
Фолловеры написали, что Татьяна Михайловна не выглядит на свой возраст и тянет максимум на сестру исполнительницы. Пост получил множество лайков и поздравительных комментариев.
Ранее в Сети появились слухи о беременности Глюкозы.
На фото Татьяна Ионова запечатлена с двумя внучками. Женское трио застыло перед камерами с широкими улыбками и горящими от любви друг к другу глазами. Глюкоза поздравила маму с днем рождения, назвав ее красавицей, которая всегда была ее правой рукой, а сейчас помогает воспитывать дочерей.
Фолловеры написали, что Татьяна Михайловна не выглядит на свой возраст и тянет максимум на сестру исполнительницы. Пост получил множество лайков и поздравительных комментариев.
Ранее в Сети появились слухи о беременности Глюкозы.
Автор: Джанабилова Татьяна П