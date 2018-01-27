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Учёные: Риск возникновения рака груди повышается из-за избыточных жировых отложений
На конференции Американской ассоциации изучения рака были представлены важные результаты исследования о взаимозависимости количества жировой ткани в организме и возникновении онкологических заболеваний груди у женщин. Учёным удалось выяснить, что риск заболеть данным типом раком повышается от чрезмерного процентного содержания жира в женском организме.

Учёные: Риск возникновения рака груди повышается из-за избыточных жировых отложений


В рамках конференции Американской ассоциации изучения рака в этом году прозвучали важные результаты исследований о взаимозависимости количества жира и возникновении онкологических заболеваний груди. Учёные Корнеллского университета провели исследование с участием 3500 женщин-добровольцев в возрастных рамках от 30-ти до 40-ка в течение 16-ти лет. В этот период около двум сотням участниц поставили диагноз разных видов онкологических заболеваний груди. Именно это дало возможность исследователям выявить влияние избыточного веса на появление этой болезни.

Работая над полученными данными, американские учёные сделали сенсационное открытие – склонность к онкологии груди вызывает не повышенный ИМТ (индекс массы тела), а высокий процент содержание жировой ткани в организме. То есть риск мог быть выше даже у женщин с пониженным ИМТ, если жира в организме слишком много.

По подсчетам исследователей, каждые 5 килограмм жировых отложений добавляют 35% риска онкологического заболевания груди, даже если визуально женщина в хорошей форме.

О такой взаимозависимости необходимо помнить не только каждой женщине, но и докторам во время осмотра и диагностики женщин исследуемого возраста.

Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 18:30
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