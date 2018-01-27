Ученые изобрели топливо на основе «жидкого солнечного света» для будущих колоний Марса
Ученые из Беркли создали так называемый «жидкий солнечный свет». Он представляет собой процесс, посредством которого солнечный свет применяется для превращения жидкости и углекислого газа в топливо, кислород и другие химические соединения. Сообщается, что данный материал может пригодиться при построении колоний на Марсе.
Система включает в себя прототип, состоящий из пузырьков углекислого газа. При внешнем влиянии солнечного света могут появляться даже исходные фармацевтические промежуточные соединения, использующиеся в производстве медпрепаратов.
На данный момент остается неизвестным, сможет ли искусственно созданный фотосинтез быть более эффективным, чем иные формы возобновляемого топлива. Авторы исследования надеются, что их работы пригодится в построении марсианских колоний. Отмечается, что Красная планета находится дальше от Звезды, чем иные небесные тела, поэтому света будет поступать намного меньше, а это усложнит процесс выработки топлива.
Система включает в себя прототип, состоящий из пузырьков углекислого газа. При внешнем влиянии солнечного света могут появляться даже исходные фармацевтические промежуточные соединения, использующиеся в производстве медпрепаратов.
На данный момент остается неизвестным, сможет ли искусственно созданный фотосинтез быть более эффективным, чем иные формы возобновляемого топлива. Авторы исследования надеются, что их работы пригодится в построении марсианских колоний. Отмечается, что Красная планета находится дальше от Звезды, чем иные небесные тела, поэтому света будет поступать намного меньше, а это усложнит процесс выработки топлива.
Автор: Валерия Орлова