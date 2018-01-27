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BLU выпустит смартфон со сдвоенной селфи-камерой
С наступлением 2018 года масса производителей уже имеет множество идей для реализации. В числе первых выступает компания BLU, которая уже подготовила к выпуску свой новый смартфон Pure View, который должен полюбиться в первую очередь любителям селфи.

BLU выпустит смартфон со сдвоенной селфи-камерой


Главной отличительной особенностью нового устройства является сдвоенная фронтальная камера, позволяющая снимать с максимальным углом в 120 градусов, оснащенная помимо сенсоров на 8Мп, лицевой вспышкой. По заверениям производителя, все оснащение вместе должно гарантировать максимальное качество селфи.

Помимо этого, BLU Pure View будет обладать дисплеем диагональю 5,7'' с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9. Кроме фронтальной камеры устройство будет оснащено и тыловой камерой с 13-мегапиксельным сенсором и дактилоскопическим сканером. За быстродействие системы отвечает 8-ядерный процессор ARM Cortex-A53 с частотой 1,3 ГГц и графический процессор ARM Mali T720.

Объем физической памяти BLU Pure View составит 32 Гб, а ОЗУ – 3 Гб. По предварительным данным, стоимость нового смартфона на старте будет составлять порядка $200.

Автор: Пчелкин Руслан
Сегодня, 17:58
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