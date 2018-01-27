Жена Алека Болдуина Хилария на шестом месяце беременности показала сексуальный снимок
Хилария Болдуин на шестом месяце беременности показала фанатам сексуальный снимок из ванной. Соответствующий пост супруга актера разместила в микроблоге Instagram.
Всю беременность жена Алека Бодуина старается следить за своей фигурой, придерживается здорового питания и занимается йогой. Периодически будущая мама радует подписчиков своими успехами, например, на последнем фото она предстала без нижнего белья, немного прикрыв наготу белым халатом.
«Сегодня расскажу, как проходят шесть месяцев с Болдунито четвертым! Чтобы легко родить и быстро восстановиться, мне приходится каждый день следить за собой и хорошо питаться», - написала Хилария Болдуин.
Стоит отметить, что пара узаконила отношения 30 июня 2012 года. В браке у четы Болдуин появились трое малышей: Леонардо Энджел Чарльз (1 год), Рафаэль Томас (2 года), Кармен Габриэла (4 года).
Ранее пара рассказала, как решилась на четвертого малыша.
Всю беременность жена Алека Бодуина старается следить за своей фигурой, придерживается здорового питания и занимается йогой. Периодически будущая мама радует подписчиков своими успехами, например, на последнем фото она предстала без нижнего белья, немного прикрыв наготу белым халатом.
«Сегодня расскажу, как проходят шесть месяцев с Болдунито четвертым! Чтобы легко родить и быстро восстановиться, мне приходится каждый день следить за собой и хорошо питаться», - написала Хилария Болдуин.
Стоит отметить, что пара узаконила отношения 30 июня 2012 года. В браке у четы Болдуин появились трое малышей: Леонардо Энджел Чарльз (1 год), Рафаэль Томас (2 года), Кармен Габриэла (4 года).
Ранее пара рассказала, как решилась на четвертого малыша.
Автор: Джанабилова Татьяна П