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Жена Алека Болдуина Хилария на шестом месяце беременности показала сексуальный снимок
Хилария Болдуин на шестом месяце беременности показала фанатам сексуальный снимок из ванной. Соответствующий пост супруга актера разместила в микроблоге Instagram.

Жена Алека Болдуина Хилария на шестом месяце беременности показала сексуальный снимок


Всю беременность жена Алека Бодуина старается следить за своей фигурой, придерживается здорового питания и занимается йогой. Периодически будущая мама радует подписчиков своими успехами, например, на последнем фото она предстала без нижнего белья, немного прикрыв наготу белым халатом.

«Сегодня расскажу, как проходят шесть месяцев с Болдунито четвертым! Чтобы легко родить и быстро восстановиться, мне приходится каждый день следить за собой и хорошо питаться», - написала Хилария Болдуин.

Стоит отметить, что пара узаконила отношения 30 июня 2012 года. В браке у четы Болдуин появились трое малышей: Леонардо Энджел Чарльз (1 год), Рафаэль Томас (2 года), Кармен Габриэла (4 года).

Ранее пара рассказала, как решилась на четвертого малыша.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 18:14
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