В Самарской области в результате тройного ДТП погиб один человек
В Самарской области в результате ДТП с участием фуры, маршрутки и легковушки погиб один человек. Инцидент был зафиксирован в субботу,27 января, около четырёх часов дня вблизи населенного пункта Жигулевск.
По имеющимся данным, автомобиль марки Volvo с казахстанскими номерами осуществляла движение со стороны в Москвы в Челябинск. По словам водителя, примерно на 966 км он потерял контроль над грузовым транспортным средством. Сначала большегруз протаранил впереди идущую Skoda Octavia, а потом врезался в ГАЗель.
В результате фура и ГАЗель перевернулись. В результате пострадали шестеро пассажиров рейсовой маршрутки № 137, один из них впоследствии погиб.
На место ДТП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. О состоянии здоровья остальных пострадавших пока ничего не сообщается. По факту аварии проводится проверка.
По имеющимся данным, автомобиль марки Volvo с казахстанскими номерами осуществляла движение со стороны в Москвы в Челябинск. По словам водителя, примерно на 966 км он потерял контроль над грузовым транспортным средством. Сначала большегруз протаранил впереди идущую Skoda Octavia, а потом врезался в ГАЗель.
В результате фура и ГАЗель перевернулись. В результате пострадали шестеро пассажиров рейсовой маршрутки № 137, один из них впоследствии погиб.
На место ДТП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. О состоянии здоровья остальных пострадавших пока ничего не сообщается. По факту аварии проводится проверка.
Автор: Валерия Орлова