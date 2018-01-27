Apple презентует смартфон iPhone SE следующего поколения летом
Apple планирует летом начать производство iPhone SE 2, производство новинки запланировано на II квартал. Презентация гаджета пройдёт в мае-июне, он получит беспроводную зарядку, функция 3D Touch с распознаванием силы нажатия не предусмотрена.
Инженеры корпорации создают смартфон начального уровня нового поколения, он заменит iPhone SE к лету, об этом сообщил Люк Лин, главный аналитик DigiTimes Research. Новый гаджет представят в новой штаб-квартире американской корпорации, мероприятие организуют специально с целью анонсирования нового девайса, он получит наименование iPhone SE 2018 или iPhone SE 2.
Новинка унаследует технологическое и техническое оснащение от популярного iPhone 7, при этом изделие снабдят некоторыми особенностями новых смартфонов корпорации. По мнению инсайдерского ресурса Digitimes, бюджетное устройство укомплектуют технологией беспроводной зарядки стандарта Qi, она доступна в моделях iPhone X, iPhone 8 Plus и iPhone 8.
Инженеры корпорации создают смартфон начального уровня нового поколения, он заменит iPhone SE к лету, об этом сообщил Люк Лин, главный аналитик DigiTimes Research. Новый гаджет представят в новой штаб-квартире американской корпорации, мероприятие организуют специально с целью анонсирования нового девайса, он получит наименование iPhone SE 2018 или iPhone SE 2.
Новинка унаследует технологическое и техническое оснащение от популярного iPhone 7, при этом изделие снабдят некоторыми особенностями новых смартфонов корпорации. По мнению инсайдерского ресурса Digitimes, бюджетное устройство укомплектуют технологией беспроводной зарядки стандарта Qi, она доступна в моделях iPhone X, iPhone 8 Plus и iPhone 8.
Автор: Семен Зайцев