В Москве 14-летняя девочка погибла после падения из окна 9-го этажа
В Москве 14-летняя девочка погибла после падения из окна, расположенного на уровне 9-го этажа. Сведения появились в СМИ.
Сообщается, ученица восьмого класса проживала в одной квартире вместе с мамой. Падение произошло, когда девочка осталась дома одна. Для родительницы она оставила записку. Причины, спровоцировавшие трагедию, устанавливаются. Полицейские проводят опрос соседей, знакомых погибшей, педагогов.
Ранее в столице трехлетняя девочка погибла, выпав из окна.
Сообщается, ученица восьмого класса проживала в одной квартире вместе с мамой. Падение произошло, когда девочка осталась дома одна. Для родительницы она оставила записку. Причины, спровоцировавшие трагедию, устанавливаются. Полицейские проводят опрос соседей, знакомых погибшей, педагогов.
Ранее в столице трехлетняя девочка погибла, выпав из окна.
Автор: Джанабилова Татьяна П